الريال الإيراني يفقد 50% من قيمته مقابل الدولار ..روحاني يوضح السبب

عزا الرئيس الايراني حسن روحاني اليوم الأحد 21/6/2020 ، الى ان سبب الهبوط القياسي لسعر الريال الايراني مقابل الدولار الامريكي ، للتقلبات أسعار السلع في البلاد على حياة المواطنين.

وقال روحاني في اجتماع الفريق الاقتصادي الحكومي ، إن العقوبات الأمريكية على قطاع النفط، وإغلاق بعض المنافذ الحدودية بسبب تفشي فيروس كورونا، وانخفاض الصادرات خلق مشكلة في نقل وتأمين وتداول العملات الأجنبية في إيران.

وتابع روحاني أنه لا ينبغي أن تؤثر تقلبات أسعار السلع في إيران على حياة المواطنين، وحث المسؤولين على العمل للسيطرة على سوق العملات الأجنبية.

ويشار الى ان الريال الايراني يواصل الانهيار مقابل الدولار الأمريكي، حيث فقدت العملة الإيرانية نحو %50 من قيمتها في غضون الأشهر الستة الماضية، وتخطى سعر الدولار الواحد