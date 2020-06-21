إليكم تردد قناة ام بي سي mbc دراما الجديد محدث

نقدم إليكم تردد قناة ام بي سي mbc دراما الجديد 2020 ليتسنى لكم مشاهدة كافة الأعمال الدرامية من مسلسلات مصرية وعربية حصرية، حيث يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على التردد الجديد لقناة ام بي سي دراما للتمتع بما تقدمه من مسلسلات حصرية وبرامج.

قناة ام بي سي دراما

تم البث لقناة ام بي سي دراما لأول مرة بتاريخ 27 نوفمبر 2010 وأصبحت منذ ذلك الوقت متخصصة في عرض المسلسلات وأعمال الدراما الحصرية.

تعتبر قناة ام بي سي دراما واحدة من مجموعة قنوات ام بي سي السعودية، وهي مجانية 100 % لا تحتاج للاشتراك في أي مجموعة.

حققت قناة ام بي سي دراما نسب مشاهدات عالية في كافة أنحاء الوطن العربي لما تعرضه من أعمال درامية متنوعة وحصرية.

وجاء التردد الجديد للقناة ليتم عرضها بجودة عالية في الصورة ونقاء صوتي شديد دون تشويش أو توقف.

تردد قناة ام بي سي mbc دراما على النايل سات

تستطيع استقبال قناة ام بي سي دراما على جهاز الاستقبال الخاص بك على التردد التالي:

القمر : نايل سات.

التردد : 11470 .

الاستقطاب : رأسي.

معدل الترميز : 27500 .

معامل تصحيح الخطأ : 5/6 .

تعتبر قناة ام بي سي دراما من أكثر القنوات التي حققت نسب مشاهدة عالية في الفترة الأخيرة نظرا لما تعرضه من مسلسلات حصرية.