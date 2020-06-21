بماذا رد الناطق باسم حكومة رام الله حول موعد صرف رواتب الموظفين؟

قدم ابراهيم ملحم الناطق بأسم الحكومة اليوم الاحد 21/6/2020 اعتذاره للموظفين بالسلطة الفلسطينية نظراً لتأخر صرف الرواتب عن شهر مايو حتى اليوم.

ورد ملحم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحكومة لكشف آخر التطورات الوبائية ، على تساؤل أحد الصحفيين حول موعد صرف رواتب الموظفين: "نعتذر عن تأخر الرواتب وفي اللحظة التي يكون لدى وزير المالية اجابة لسؤال حول موعد الرواتب أو امكانية الصرف فسيخرج ويعلن عن ذلك".

ويشار الى ان حكومة رام الله تعاني من أزمة مالية بعد رفضها استلام أموال المقاصة من الاحتلال رداً على قرار الضم ، مما أدى الى تأخر صرف رواتب الموظفين منذ 20 يوماً وسط حالة من القلق من قبل الموظفين .