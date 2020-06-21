هل يعاني ترامب من مشكلة صحية.. ؟

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمام أنصاره في تولسا بولاية أوكلاهوما أنّه بصحّة جيدة، نافياً الشائعات التي سرت بشأن صحّته بعد مشاركته قبل أسبوع في حفل بدت عليه خلاله أمارات التعب.

في أول مهرجان انتخابي له منذ أكثر من 3 أشهر حين جمّدت في الولايات المتّحدة كلّ التجمّعات بسبب تفشّي وباء كوفيد-19، قال ترامب: "إذا كانت هناك مشكلة سأبلغكم بها".

وفي خطابه، اتّهم الرئيس الجمهوري (74 عاما) منافسه الديمقراطي، جو بايدن، (77 عاما) بأنّه يعاني من خطب في صحّته، وقال "هناك خطب ما فيما يتعلّق ببايدن، هذا أمر بوسعي أن أؤكّده لكم".

كما شن ترامب هجوماً عنيفاً على بايدن، واصفاً نائب الرئيس السابق بأنّه "دمية" في يد "اليسار الراديكالي".

وقال ترامب إنّه "في أميركا التي يريدها جو بايدن يتمتّع السارقون والأجانب المقيمون بطريقة غير شرعية بحقوق أكثر من الأميركيين الذين يحترمون القانون".

وأضاف أنّ منافسه الديمقراطي في انتخابات الثالث من نوفمبر "لم يحقّق شيئاً أبداً، لقد كان سناتوراً، وكان نائباً للرئيس".