مصادر لـ فلسطين اليوم:توجه لصرف 70% من رواتب الموظفين بداية شهر 7

أكدت مصادر خاصة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، اليوم الأحد 21/6/2020، أن توجه وزارة المالية برام الله بالضفة المحتلة سيكون لصرف 70% من رواتب الموظفين مع بداية شهر يوليو/ حزيران المقبل.

ونفت المصادر، الأنباء التي تحدثت عن جهود حكومية تُبذل لتوفير ما نسبته 40% من رواتب الموظفين الحكوميين بالضفة الغربية وقطاع غزة الأسبوع الحالي.

وذكرت المصادر، أن الأموال غالبيتها متوفرة لدى الحكومة، لكن الخشية من تفشي فيروس كورونا، حال دون صرف رواتب الموظفين.

يذكر، أن رواتب موظفي رام الله قد تأخر صرفها، عن موعدها المحدد بداية الشهر، حيث عللت الحكومة برام الله ذلك برفض استلام أموال المقاصة، ضمن إجراءات قطع العلاقات مع الاحتلال رداً على قرار الضم.