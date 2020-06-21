وزيرة الصحة : تسجيل 43 إصابة جديدة يرفع اصابات في فلسطين 1022

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة اليوم الاحد 21/6/2020 ، عن تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا يرفع الاصابات في فلسطين لـ1022 إصابة .

وقالت وزيرة الصحة انه من بين الاصابات 41 إصابة في محافظة الخليل، وإصابة في نابلس، وإصابة في طولكرم.

وأضافت الوزيرة الكيلة، خلال مؤتمر صحفي مع الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم إن حصيلة الإصابات في فلسطين 1022 إصابة، مشيرة إلى ان وزارة الصحة أجرت خلال الـ24 ساعة الماضية 2350 فحصاً مخبرياً لعينات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

وأهابت وزيرة الصحة بجمهور المواطنين ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والتقيد بإجراءات الوقاية والسلامة لحماية انفسهم وعائلاتهم وأبناء شعبهم، خاصة الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن العامة، قائلة إن تعاونكم والتزامكم سيساعد بلادنا من الخروج من هذه الجائحة بأقل الأضرار.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن الحالة الصحية لجميع المصابين مستقرة باستثناء حالة واحدة في محافظة الخليل احتاجت إلى الإدخال لقسم العناية المكثفة.

وتابعت: قمنا بإصدار تعليمات بإعادة فتح جميع مراكز العزل والعلاج في جميع المحافظات، ونطلب من جميع المستشفيات الأهلية والخاصة رفع جاهزيتها استعداداً لأي طارئ لا سمح الله. وأصدرنا تعليمات بمنع الزيارات في المستشفيات، والسماح بمرافق واحد فقط للمريض مع التزامه بإجراءات الوقاية والسلامة.

وقالت وزيرة الصحة إنه تم إعادة افتتاح أقسام الطواري والكلية في مستشفى الخليل الحكومي بعد تعقيمها، فيما ستتم إعادة سحب العينات للمرضى المقيمين داخل مستشفى نابلس التخصصي وللطواقم الطبية، وفي حالة كانت نتائجهم سلبية سيغادرون المستشفى إلى منازلهم للحجر لمدة 14 يوماً، وسيتم تعقيم المستشفى وإعادة فتحه أمام الجمهور .

وأوضحت انه تم اخذ عينات من المرضى المقيمين في قسم الأورام في مستشفى بيت جالا الحكومي، والحجر عليهم داخل القسم منذ يوم الأربعاء الماضي، وسيتم إجراء فحص آخر لهم اليوم، وفي حال كانت نتائجهم سلبية فستتم مغادرتهم القسم إلى الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً، ثم سيتم تعقيم القسم وتطهيره.

وأضافت وزيرة الصحة أن 270 مواطناً من أبنائنا العالقين في جمهورية مصر العربية سيصلون اليوم أرض الوطن، وستقوم طواقم وزارة الصحة باستقبالهم على معبر الكرامة وإجراء الفحوصات اللازمة، حيث سيتم إدخال جميع الذين تظهر نتائجهم سلبية إلى الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً ثم سيتم أخذ عينات منهم بعد انتهاء حجرهم. أما المواطنين الذين تظهر نتائجهم إيجابية فسيتم نقلهم إلى مراكز العزل والعلاج التابعة لوزارة الصحة.