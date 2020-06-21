ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

يدخل اليوم الاحد 21 من يونيو/حزيران، ثلاثة أسرى من قطاع غزة والضفة الفلسطينية المحتلة أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهما أسير محكوم بالمؤبد:

◼الأسير عماد محمد أحمد السراج (51 عامًا) من مدينة دير البلح وسط القطاع المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال.

◼الأسير عماد أحمد حسن ربايعة من مخيم جنين المحكوم بالسجن 23 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عامًا في السجون.

◼والاسير ياسر ياسين الطروه من الخليل والمحكوم بالسجن ١٧ عاماً، ومعتقل منذ عام 2015، وأمضى خمسة أعوام في السجون.