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ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 10:59 - 21 يونيو 2020
معتقل معتقل
تقارير
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يدخل اليوم  الاحد 21 من يونيو/حزيران، ثلاثة أسرى من قطاع غزة والضفة الفلسطينية المحتلة أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهما أسير محكوم بالمؤبد:

الأسير عماد محمد أحمد السراج (51 عامًا) من مدينة دير البلح وسط القطاع المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير عماد أحمد حسن ربايعة من مخيم جنين المحكوم بالسجن 23 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عامًا في السجون.

والاسير ياسر ياسين الطروه من الخليل والمحكوم بالسجن ١٧ عاماً، ومعتقل منذ عام 2015، وأمضى خمسة أعوام في السجون.

 

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