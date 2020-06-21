أروغان وأمير قطر يبحثان العلاقات الاستراتيجية

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء امس السبت20/6/2020، مباحثات هاتفية مع الأمير القطري الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، لمناقشة ما أسماها بيان صادر عن الديوان الأميري القطري "العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين".

وبحث الرئيس التركي والامير القطري خلال الاتصال الهاتفي "السبل الكفيلة بدعم العلاقات الاستراتيجية وتطويرها، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

يذكر أن العلاقات القطرية التركية توثقت في أعقاب الأزمة الخليجية، والحصار الذي فرضته الإمارات والسعودية ومصر والبحرين على الدوحة قبل ثلاث سنوات.

وفرضت هذه الدول الحصار على قطر في 5 حزيران/ يونيو 2017، بزعم تمويلها للإرهاب، فيما تنفي الدوحة بشكل متكرر هذه الاتهامات.