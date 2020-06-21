السودان: خلافات جوهرية بمفاوضات سد النهضة لا تزال قائمة

أكدت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبد الله، أن الخلاف في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي "لا يزال قائما بشأن بعض القضايا القانونية الجوهرية، مما حتم إحالة الملف إلى رؤساء الوزراء في الدول الثلاث بهدف التوصل إلى توافق سياسي يفضي بدوره إلى استئناف واستكمال التفاوض في أسرع وقت ممكن".

وقالت عبد الله: إن "جولات التفاوض الأخيرة بشأن سد النهضة قد حققت تقدما ملموسا في القضايا الفنية، مما عزز من القناعة بأهمية تمسك الدول الثلاث بخيار التفاوض كأفضل وسيلة للتوصل لاتفاق شامل ومرض".

وجدّدت وزيرة الخارجية السودانية "التأكيد على رفض السودان القاطع لأي تحرك أحادي من شأنه إلحاق الضرر بالسودان بالبدء في عملية ملء السد دون التوصل إلى اتفاق، بالذات فيما يتعلق بسلامة وتشغيل سد الروصيرص"، مشدّدة على "ضرورة التزام كافة الأطراف بالتفاوض بحسن نية، ومراعاة قواعد القانون الدولي ذات الصلة وتغليب روح التعاون المحقق لمصالح شعوب الدول الثلاث".

وأشارت إلى "استمرار السودان في بذل كافة الجهود في إطار مبادرته المطروحة حاليا والهادفة إلى استمرار التفاوض والحوار كأفضل وسيلة لتحقيق مصالح الدول الثلاث للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن".

وفي سياق متصل، عبّرت الخارجية السودانية عن تقديرها لمشاركة المراقبين، جنوب أفريقيا (رئيس الاتحاد الإفريقي فى دورته الحالية)، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوربي، في كافة جولات التفاوض الأخيرة، معربة عن التطلع لدور أكثر فاعلية في "تقريب وجهات النظر ودفع جهود التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة".

واختتمت وزيرة الخارجية بيانها بالقول إن "السودان حريص على حماية وتأمين مصالحه القومية ملتزماً في ذلك بمبادئ القانون الدولي وبتغليب لغتي التعاون والحوار".