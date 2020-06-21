بدء امتحانات الثانوية العامة بمصر بـ100 مليون منتج للحماية من "كورونا"

توجه 650 ألف طالب وطالبة في مصر اليوم الأحد 21/6/2020، لتقديم امتحانات الثانوية العامة مبحث امتحان اللغة العربية فى 2216 لجنة على مستوى الجمهورية ، كأول اختبارات في زمن كورونا، كما اتخذت الوزارة كافة الإجراءات الوقائية للحماية من كورونا.

الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، قال إن امتحانات الثانوية العامة سوف تسير وفق ما خططت له الحكومة، داعيا الطلاب إلى التواجد امام اللجان من الثامنة صباحا، حيث سيتم منع الدخول إلى اللجان بعد التاسعة، على ان ينطلق الامتحان فى العاشرة، موضحا انه سيكون هناك كشف على اجهزة المحمول فضلا عن الكشف الحرارى وتسليم الطلاب الكمامات وادوات التعقيم والوقوف بعض الوقت فى الهواء الطلق بفناء المدرسة قبل دخول اللجان.

وأوضح انه على كل الطلاب عدم الاستماع لصفحات التواصل الاجتماعي نهائيا خلال هذه الفترة، داعيا إلى عدم الالتفات إلى ادعاءات التسريب وشاومينج وامثاله، كما وجه وزير التربية والتعليم الفنى، رسالة إلى إلى طلاب الثانوية العامة: "كلمات سجلتها بأدوات بسيطة للتواصل مع طلاب وطالبات مصر وهم يستعدون لأداء إمتحانات الثانوية العامة مع تمنياتى القلبية لهم جميعا بالتوفيق والسداد وتحقيق أحلامهم فى مستقبل مشرق باذن الله".

وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم: "إن الوزارة بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة اتمت الاستعدادات لتامين وتعقيم لجان الثانوية العامة على مستوى الجمهورية".

وأضاف الوزير أنه تم نقل 100 مليون منتج إلى اللجان بين كمامات وصل عددها 33 مليون كمامة، وجوانتيات واغطية احذية وادوات تعقيم وبوابات التعقيم الذاتى واجهزة كشف الحرارة عن طريق 3 ملايين سيارة نقل.

واكد أن كل هذه الإجراءات تمت بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية، فضلا عن وزارة الصحة، بالإضافة إلى التنمية المحلية والمستشار العسكرى فى كل محافظة، وهناك غرفة عمليات بكل مديرية.

ووجهت الوزارة المديريات التعليمية بالتنسيق مع مديريات وزارة الصحة والسكان لموافاة اللجنة الثلاثية بالمحافظة بقوائم طلاب الثانوية العامة المصابين بفيروس كورونا، وكذلك المخالطين لحالات مصابة بالفيروس، لتعميمها على رؤساء لجان سير الامتحان.

وأشارت إلى ضرورة توفير مناخ مناسب للطلاب داخل لجان سير الامتحان والتعامل بهدوء مع الطلاب، والسماح للطلاب باستخدام الكمامات الطبية الخاصة بهم، حال رفضهم استخدام الكمامات الطبية التى يتم توزيعها عليهم داخل لجان سير الامتحان، فضلاً عن السماح للطلاب باصطحاب المتعلقات الشخصية (الوقائية فقط) داخل اللجان "المناديل - زجاجات المياه – المطهرات - الواقى البلاستيكي"، مع تسليمهم المستلزمات الطبية الوقائية المقرر صرفها لهم.

وشددت على ضرورة عدم تداول الأدوات الشخصية للملاحظين داخل لجان سير الامتحان فيما بينهم وبين الطلاب ومراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة عند تسليم، واستلام الملاحظين لكراسات الامتحان من وإلى الطلاب.

وأعلنت الوزارة أرقام غرفة العمليات المركزية للتواصل فى حالة وجود أى استفسار أو شكوى خاصة بالامتحانات وهى كالتالي: 27957631- 27941089- 27957305- 27957431- 27957592- 27957628.