مقتل شاب بعيار ناري بأحد العمارات السكنية في جنين

باشرت شرطة جنين اليوم الأحد 21/6/2020 ، التحقيق في حادثة مقتل شاب من سكان الخليل في جنين ، بعد سماع اطلاق النار في أحد الشقق السكنية.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن الشرطة أبلغت عن وجود صوت لإطلاق نار في إحدى العمارات السكنية بمدينة جنين، وعلى الفور تحركت قوة من فرع المباحث العامة والتحقيق والاجهزة الأمنية، وبحضور النيابة العامة والطب الشرعي الى المكان، وتم العثور على جثمان شاب مصاب بأعيرة نارية وضربه بأداة حادة في منطقة الرأس.

وبين ارزيقات، انه تم نقل الجثمان لمستشفى جنين الحكومي. كما قرر وكيل النيابة تحويله الى معهد الطب العدلي في محافظة نابلس، للوقوف على ملابسات الحادثة.

من جهته، قال محافظ جنين أكرم الرجوب إن المؤشرات الأولية تشير إلى أن عملية القتل جاءت على خلفية ثأر قديم.