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الاحتلال يُجبر مقدسيين على هدم منزلهما

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 08:54 - 21 يونيو 2020
قوات الاحتلال تهدم بناية ‫(39322115)‬ ‫‬ قوات الاحتلال تهدم بناية ‫(39322115)‬ ‫‬
تقارير
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أجبرت بلدية الاحتلال في القدس اليوم الأحد 21/6/2020 الشقيقين فراس وإياد دعنا، من بلدة سلوان على هدم منزلهما ذاتياً وهو قيد الإنشاء بحجة عدم الترخيص.

وقال المقدسي إياد دعنا إن بلدية الاحتلال رفضت اعطائه ترخيص للمنزل ، الأمر الذي دفعهم لتوكيل محامين لإبطال قرار الهدم بمبالغ كبيرة دون فائدة.

وبين دعنا إلى أن بلدية الاحتلال قامت بإرغامه وشقيقه على تنفيذ قرار الهدم بأيديهما وإلا سيجبران على دفع أكثر من 50000 شيكل في حال قام الاحتلال بالهدم.

ومنذ مطلع العام الجاري أجبر الاحتلال أكثر من عشرين مقدسياً على هدم منازلهم بحجة عدم الترخيص وبعد تهديدهم بدفع غرامات باهظة حال تنفيذه عملية الهدم.

 

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