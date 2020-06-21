اصابات واعتقالات خلال مواجهات ومداهمات واسعة في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد 21/6/2020 والليلة الماضية، عدة شبان خلال دهم لمناطق في الضفة.

وقال شهود عيان أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب سليم حمدان بعد اقتحامها لبلدة دورا القرع شمال رام الله كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان على حاجز "بيت ايل" شمال رام الله.

ومن جهة اخرى اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في حي الشهيـد محمد عبيد بقرية العيساوية في القدس المحتلة.

وأصيب مساء امس ثلاثة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية المغير شمال مدينة رام الله.

وقال مصدر محلي إن دوريات عسكرية اقتحمت القرية من الناحية الغربية، حيث داهم الجنود منزلا قيد الإنشاء محاولين منع صاحبه من إكمال البناء، إلا أن مجموعة من الشبان تصدوا للجنود ورشقوهم بالحجارة.

ودارت مواجهات مع قوات الاحتلال في المنطقة الغربية، تخللها إطلاق الاحتلال للرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى لإصابة ثلاثة شبان جرى نقل أحدهم للمستشفى لتلقي العلاج بعد إصابته بالرأس.