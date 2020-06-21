30 بؤرة لـ"فيروس كورونا" في الخليل وقرار بإغلاق المحافظة ومنع حركة السير

قرر محافظ محافظة الخليل بالضفة المحتلة اللواء جبرين البكري، إغلاق المحافظة بدءاً من فجر اليوم الأحد، بشكل كامل وبكل مكوناتها بما يشمل كافة مناحي الحياة، باستثناء الوزارات التي لها علاقة بمكافحة الوباء وعدد من المرافق الضرورية.

وأوضح البكري خلال مؤتمر صحفي عقد الليلة الماضية، بحضور أمناء سر اقاليم فتح ومدراء الصحة وممثل عن الأجهزة الأمنية، أن الاغلاق يشمل البنوك وكافة المرافق والقطاعات في المحافظة، باستثناء المخابز والصيدليات ومصانع الألبان والبقالات واسواق الخضار المركزية في مدينة الخليل وبلدة حلحول.

وأشار إلى أنه سيمنع حركة المواطنين في المحافظة خمسة أيام بدءاً من فجر الأحد، من أجل المحافظة على سلامة المواطنين واستكمال اجراءات الطب الوقائي.

واكد ان أقاليم فتح في الخليل جميعها على قلب رجل واحد وهي تعمل بالشكل الأمثل مع الجهات الحكومية في متابعة التزام المواطنين لسبل الوقاية لتقصير عمر الوباء، وناشد القاطنين في المناطق التي تخضع للسيطرة "الاسرائيلية" h2 الالتزام بتعليمات الحكومة لتفادي الاصابة بالوباء، مشددا على ان الوباء لن يثني شعبنا عن مواجهة الاحتلال ومخططاته.

واكد المحافظ البكري، على اهمية تضافر الجهود من قبل مكونات شعبنا لمساعدة الطب الوقائي في انجاز مهمته من أجل الحد من انتشار الفيروس والقضاء عليه، واوضح ان 30 بؤرة وباء توجد في المحافظة حتى الآن وينبغي العمل على متابعتها لحماية ابناء شعبنا من هذه الجائحة.