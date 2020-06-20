دراسة علمية: المشي يقلل من نسبة خطر الإصابة بالسرطان

أكدت دراسة علمية أمريكية أجريت حول خطر الاصابة بمرض السرطان، اليوم السبت، أن المشي الكثير يقلل من معدلات الإصابة بذلك المرض،

وأوضحت الدراسة، أن الجلوس بمعدلات أقل يقلل من نسبة الإصابة، مبينةً أن هناك رابطًا بين كثر الجلوس وارتفاع خطر الإصابة بالأورام الخبيثة.

وأجرت الدراسة التي نشرت في دورية "جي إيه أم إيه" الامريكية على 8 آلاف شخص، امتدت بين عامي 2009و2012، كما وأجريت أيضًا عملية متابعة لأوضاع الأشخاص عام 2019و2020، وكانوا بالغون في منتصف العمر ومن كبار السن.

وأشارت إلى أن استبدال الاشخاص 30 دقيقة جلوس ببعض التمارين الخفيفة، يمكن أن يقلل خطر الوفاة بالسرطان بنسبة 8 بالمئة، وتشمل هذه التمارين الخفيفة المشي البطيء واليوغا والبستنة الخفيفة.

ولفت الدراسة الامريكية، ان ممارسة الرياضة البدنية خفضت خطر الإصابة بالأورام الخبيثة بنسبة 31%.