إليكم 5 أطعمة للتخلص من دهون البطن مثبتة علميًا، حيث يبحث الكثير من النساء عن أفضل الأطعمة للتخلص من الدهون المترهلة في أجسادهم، حيث يلعب النظام الغذائي دورا رئيسيا في كمية الدهون الضارة المخزنة في البطن داخل الجسم.

وسنرفق لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، في أدنى المقال العديد من الأطعمة التي تساعدك على التخلص من الدهون في البطن.

وقد تكون الدهون الحشوية مشكلة صحية في حال كان الشخص نحيفا، حيث كشفت كلية الطب في جامعة هارفارد، أن الدهون الحشوية تنتج بروتينات تسمى "سيتوكينات"، يمكن أن تسبب الالتهاب، وهو عامل خطر لمرض القلب.

وتشير الدراسات إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالبروتين، يمكن أن يقلل من مستوى الدهون في البطن، ويحسن الصحة.

وهذه هي الأطعمة التي تم إثبات أنها تقلل من تراكم الدهون داخل البطن، وهي:

السمك الأبيض

يحتوي السمك الأبيض على زهاء 20-25 غراما من البروتين (لكل 100 غرام).

الدجاج

في المتوسط ​، يحتوي 100 غرام من الدجاج المطبوخ على نحو 30 غراما من البروتين.

البيض

يحتوي كل من صفار وبياض البيض على بروتين، حيث تحتوي بيضة متوسطة الحجم على نحو 6-7 غرامات من البروتين.

الفول والبقوليات

يحتوي كوب واحد من الحمص على نحو 14.5 غرام من البروتين.

أما العدس، فيعد مصدرا بديلا للبروتين بالنسبة للنباتيين، حيث يوجد في كوب واحد من العدس المطبوخ نحو 17.9 غرام من البروتين.

وتشمل الحبوب الأخرى عالية البروتين: البازلاء والفاصوليا السوداء وفول الصويا والفاصوليا البحرية.

الزبادي اليوناني

ينتج هذا النوع من اللبن ما يصل إلى 3 أضعاف كمية البروتين من اللبن الزبادي العادي، حيث أن تناول 200 غرام منه، يوفر نحو 20 غراما من البروتين.

إلى هنا نصل بكم إلى نهاية مقالنا في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، حول 5 أطعمة للتخلص من دهون البطن مثبتة علميًا، والتي ينصح لاتباع النظام الغذائي من خلالها للتخلص من دهون البطن.