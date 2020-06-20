السفارة الفلسطينية تسجل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية بسبب "كورونا" في مصر

سجلت السفارة الفلسطينية في مصر، مساء السبت، حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية الفلسطينية، جراء فيروس كورونا المستجد المتلازمة التنفسية (كوفيد-19).

وأفادت السفارة الفلسطينية، بأن المواطنة ميمي محمد حفني أبو عاذرة (70 عاما) توفي بسب الفيروس، مبينةً أنها تابعت مع وزارة الصحة المصرية الإجراءات اللوجستية المتعلقة بوفاة ودفن الفقيدة.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين، أعلنت اليوم، وفاة مواطن فلسطيني بكورونا في أمريكا الوسطى، تحديدًا في هندوراس.

وفي تقرير صادر عن وزارة الخارجية أمس الجمعة، أعلنت ارتفاع حالات الوفيات بين صفوف الجالية الفلسطينية إلى 147حالة وفاة، بالإضافة إلى2128 إصابة.