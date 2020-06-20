هل لعبة لودو استار lubo star محرمة في الشريعة الإسلامية.. شيخ يجيب!

انتشرت في الفترة الأخيرة لعبة لودو استار lubo star"" بين جميع الفئات العمرية الصغار والكبار، إذ يجهل الكثير من لاعبو لودو عن الحكم الشرعي لهذا اللعبة التي غزت الدول بسرعة.

موقع الإسلام والجواب الالكتروني، أجاب عن سؤال، "هل لعبة اللودو استار حلال إذا كانت من غير أموال؟"، وقد استرشد الموقع بأحاديث نبوية وفتاوي عن أئمة سابقين.

ولقد أوضح الموقع، أن لعبة لودو شبيهة لعبة الباتشيسي، هي لعبة قديمة صورتها المعاصرة هي لعبة البارتشيس.

وأكمل الموقع شرحه، وذكر أن كل لاعب في لعبة الباتشيسي يحاول إيصال اقراصه انطلاقًا من نقط البداية (الدار) إلى الهدف النهائي.

ويحاول اللاعب من خلال مسيرته أن يعرقل مسار منافسيه بتقنيات الالتهام والسدود، وأن اللاعب الأول الذي يوصل أقراصه كاملة للخانة النهائية يعتبر فائزًا، مشيرًا أنه يمكن لاعبين أو أربعة لاعبين أن يلعبوا لعبة البارتشيس .

وبينت أن كل لاعب في لعبة الباتشيسي يمكن أن يلعب بأربعة أقراص فريدة اللون (صفراء أو زرقاء أو خضراء أو حمراء)، أو بثمانية أقراص في حالة لاعبين (مع تجميع الزرقاء والخضراء ضد الصفراء والحمراء) .

واستدل الموقع الإسلامي حول تحريم لعبة لودو، بأنه عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ ، فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ ) رواه مسلم.

وشرحت قول النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء : النردشير هو النرد ، فالنرد عجمي معرب وشير معناه حلو .وبهذا الحديث حجة للشافعي والجمهور في تحريم اللعب بالنرد .



وخلاصة المقالة فإن مشايخ الشريعة الإسلامية، فقد اجمعوا تحريم لعبة لودو ولو بغير أموال، وفق الاحكام والأصول الإسلامية.

ولقد بثت قناة الرسالة الإسلامية حلقة خاصة حول تحريم لعبة لودو استار، وأجاب ضيف الحلقة وهو داعية حول السؤال لاطمئنان الناس، مؤكدًا انه لا يجوز المراهنة في لعبة لودو.

كما أجاب الداعية عن اٍسئلة المراهنات وعن غير المراهنات التي تحدث في لعبة لودو استار بين اللاعبين.

فيديو المقابلة على قناة الرسالة لقد وضعناه للتوضيح.