نقاط مهمة لإختيار أفضل شركة فوركس وعقود الفروقات لعام 2020!

نقاط مهمة لإختيار أفضل شركة فوركس و عقود الفروقات لعام 2020!، حيث يُعد سوق الفوركس واحد من أكبر الأسواق المالية، كما أنه مقصد جيد للاستثمار، ولكن هذا لا يُعني عدم شموله على المخاطر، بل بالعكس فهو من الأسواق المحفوفة بالمخاطر بدرجة كبيرة، كما أنه متقلب ومتذبذب للغاية وخصوصًا في أوقات الأزمات مثل أزمة كورونا الحالية، ولكن من حسن الحظ أن هذه المخاطر يمكن تقليلها بنسبة كبيرة، وذلك في حالة القدرة على اختيار وسيط فوركس مناسب، يعمل على مد المتداول بكافة الوسائل والأدوات التي تدعمهُ في عمليات التداول.

فكيف يمكن اختيار هذا الوسيط؟ وما الشروط الواجب توافرها به؟ هذا ما سوف نتعرف عليه معًا خلال السطور القادمة.

ما هي شركات التداول

ونجد أن الدخول لعالم الفوركس والبورصة بوجه عام كان يتطلب مبلغ مالي كبير، حتى يتمكن المتداول من الدخول في الصفقات والاستحواذ على الأسهم، كما أنه يحتاج من ينوب عنه ويمثلهُ، وذلك مقابل تقاضي مبالغ مالية كبيرة، كما أن القدرة على التداول كانت مقصورة على أوقات بعينها، وغير ذلك من الأمور المعقدة.

ولكن اليوم الوضع اختلف تمامًا؛ حيث أصبح بوسع المتداول فتح حساب خاص به وهو جالس في مكانه عبر الحاسوب، وبمبلغ مالي صغير، كما يستطيع تنفيذ أوامره بنفسهُ ومتابعة الصفقات من أي مكان وزمان، وهذا يتم عبر شركات تُسمى شركات التداول أو شركات السمسرة أو مواقع التداول.

وهنا تظهر أهمية التدقيق في اختيار شركة التداول المناسبة، كونها تلعب دوري حيوي وفعال في حجم النجاح الذي يُمكن الوصول إليه.

عوامل اختيار موقع التداول مناسب

يشمل سوق الفوركس على عدد كبير من شركات التداول، وهو ما يجعل المستثمر المبتدئ يشعر بحيرة من أمره، لذلك لابد من معرفة مجموعة العوامل التي تستخدم للمفاضلة بين الشركات للوصول للخيار الأمثل، وتتمثل تلك العوامل في:-

الترخيص

لابد أن تكون شركة التداول التي يقع عليها الاختيار حاصلة على الترخيص، وذلك حتى تكون أموالك محمية بواسطة قوانين المنطقة، كما يجب أن تكون مُتبعة لمبدأ الفصل بين الأموال، بمعنى أن لا تستخدم أموال عملائها في أي نشاط خارجي خاص بها، وبالتالي يكون بوسعهم سحب الأموال في أي وقت يشاءون.

سرعة وكفاءة النظام

النظام أو منصة التداول التي يتم استخدامها من الأمور الحاسمة في مدى نجاح عمليات التداول، فعلى سبيل المثال الاعتماد على منصة تداول سريعة ومرنة، يُمكنك من الدخول والخروج من الصفقات بشكل سريع وعند مستوى السعر الذي تُريدهُ، وهذا على عكس الحال إذا كانت المنصة بطيئة.

الرسوم المالية

تتقاضى شركات التداول رسوم مالية مقابل ما تُقدمه من خدمات، لذلك عليك أن تعرف نسبة هذه الرسوم من البداية، وما إذا كان هناك رسوم مخفية أم لا، ومن الأمور الهامة أيضًا معرفة الهامش الذي تطلبه الشركة، ومستوى الرافعة المالية التي تُقدمها، وطرق الإيداع وسحب الأرباح وكافة الأمور المالية الأخرى.

أدوات إدارة المخاطر

كما سبق الذكر أن سوق الفوركس محفوف بالمخاطر، ولكن هنا تقدم شركات التداول أدوات إدارة المخاطر، والتي تعمل بدورها على تقليل وتخفيض نسبة المخاطرة التي يتعرض لها المتداول.

وتُعد أداة إيقاف الخسائر هي الأكثر شيوعًا بين الشركات، لكن مؤخرًا تمكنت أحدى شركات التداول وهي شركة ايزي ماركتس easyMarkets من ابتكار أداة جديدة تحمل اسم dealCancellation وهي عبارة عن أداة تمكن المتداول من التراجع عن التداولات الخاسرة.

وفيما يخص طبيعة عمل أداة dealCancellation فهي تخص تداولات العملات والذهب والفضة والنفط، حيث يكون بوسع المتداول ضبطها في إعدادات صفقته منذ البداية للحد من المخاطر، وبالتالي يكون بإمكانه إغلاق الصفقة في أي وقت يشاء بشرط أن تكون مدة الإغلاق التي حددها سالفًا سواء ساعة أو ثلاثة أو ستة ساعات مازالت ممتدة، وبعد الإغلاق يعود مبلغ المخاطرة على الفور إلى حسابه، ولكن بعد تقاضي ايزي ماركتس عمولتها الرمزية.

وهنا نصل بكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية إلى نهاية مقالنا حول نقاط مهمة لإختيار أفضل شركة فوركس و عقود الفروقات لعام 2020.