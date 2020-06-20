إليك موعد عقد اختبار التوظيف للتعليم في "الاونروا" بغزة

ينتظر مئات الآلاف من خريجي الجامعات بمختلف تخصصات التربية، موعد اختبار التوظيف للتعليم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" في مدينة غزة للعام 2020، وهو ما أعلنت عنه وكالة الغوث اليوم السبت الموافق 20 يونيو.

وأعلنت رئيس برنامج التربية والتعليم في وكالة الغوث "الاونروا" فريد أبو عاذرة، عن موعد اختبار التوظيف للتعليم للمرحلة الأساسية، يوم السبت المقبل الموافق 27/6/2020.

وأوضح أبو عاذرة في تصريح له، أن الاختبارات ستكون في 26 مدرسة بمدينة غزة، مبينًا ان 10 آلاف خريج قدموا طلب اختبار التوظيف.

وأشار إلى أن نحو 35 ألف متقدم للامتحانات التوظيف، وقال: إن "أعداد المتقدين في زيادة، وان باب المراجعة للخريجين"، مضيفًا أن الباب لا زال مفتوحًا.

وذكر أبو عاذرة، أن وكالة الغوث اتخذت كافة الإجراءات الوقائية اللازمة حفاظًا على سلامة وصحة آلاف الخريجين، لاسيما مع استمرار تفشي فيروس "كورونا"، والتي اقرتها وزارة الصحة والصحة في الوكالة.

ولفت إلى أن مسؤولو في برنامج الصحة عقدوا اجتماعًا، وفيه اتمت مناقشة الشروط الصحية اللازم اتباعها.

وأكد أن وكالة الغوص ستعلن عن الشروط الصحية عند الإعلان عن أسماء المدارس التي سيتم تقديم الامتحانات فيه، مشيرًا إلى أن إدارة "الاونروا" زادت عدد المدارس، بواقع 15 متقدمًا في كل غرفة.

وقال أبو عاذرة: "سنوفر مواد التعقيم وكل ما يلزم من كمامات ومستلزمات وقائية وصحية في المدارس، وضمان التباعد"، وذلك ضمن استراتيجية مواجهة الوباء، وحفاظًا على سلامة الخريجين.

وبتاريخ 11 يونيو الحالي، أعلنت إدارة "الاونروا" في غزة عن عقد اختبار توظيف بمعلمين جدد، لدمجهم داخل المدارس.

يشار إلى أن وزارة الصحة في غزة، قد أعلنت في أحدث إحصائية عن آخر مستجدات فيروس كورونا، أن اجمالي الإصابات وصل إلى 55 حالة، وجميعهم من العائدين والمحجورين.

كما وأعلنت الحكومة في غزة مارس الماضي، مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة وباء فيروس كورونا، وضمان عدم انتقاله بين السكان.

وتأتي عقد وكالة الغوث "الاونروا" اختبارات التوظيف في وقت يشهد فيه قطاع غزة ارتفاع معدلات البطالة بين صفوف خريجي الجامعات والكليات المهنية، بأكثر من 200 ألف خريج.