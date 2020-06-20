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تسجل 89 وفاة و1547 إصابة جدد بفيروس كورونا في مصر

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:13 - 20 يونيو 2020
كورونا كورونا
تقارير
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سجلت مصر، اليوم السبت، 89 حالة وفاة و1547 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى ارتفاع في أعداد الوفيات وانخفاض في الإصابات اليومية بالفيروس.

وقالت الناطق باسم وزارة الصحة والسكان خالد مجاهد، إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 53758 حالة، وأن إجمالي الوفيات بلغ 2106 حالة وفاة.

وأضاف أن الوزارة سجلت تعافي 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، لتصل أعداد المتعافين من الوباء 14327 حالة.

وتابع: "ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 15779 حالة".

وناشد مجاهد، المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

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