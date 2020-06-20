استبعاد لاعبين عراقيين عن المنتخب.. لهذا السبب!

أعلنت الهيئة المؤقتة على الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، استبعاد لاعبين من المنتخب العراقي على خلفية ظهورهما في مقطع فيديو غنائي يخالف الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى فرض عقوبات مالية بألف وسبعمائة دولار على كل لاعب.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنها استبعدت اللاعبين ضرغام اسماعيل وعلاء مهاوي من صفوف المنتخب العراقي، لتجاوزهما التعليمات المتبعة ضد الوباء، وذلك بعد التشاور مع المدير الفني للمنتخب (السلوفيني ستريتشكو كاتانيتش).

وبيّنت انها اطلعت على الفيديو المنتشر على المنصات الرقمية وكان اللاعبين قد خالفا التعليمات الصحية والاستهزاء بها، معتبرتًا سلوكهما "خطير" يهدد بانتشار الفيروس.

أمس الجمعة، انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مشاركة اللاعبان العراقيان وهما يؤديان أغنية تستخف وتستهزئ من خطورة تفشي فيروس كورونا.

وتشهد دولة العراق تفشي كبير لفيروس كورون بين محافظاتها، إذ بلغت إصابات كورونا فيها إلى ٢٧٬٣٥٢، توفي 925 شخصًا، والعدد قابل للزيادة نتيجة وجود حالات خطيرة.