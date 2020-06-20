أدعية مستجابة لطلاب الثانوية العامة من أجل النجاح في الامتحانات

ينشر موقع فلسطين اليوم الاخباري بوستات أدعية مستجابة لطلاب الثانوية العامة، لاسيما مع اقتراب محافظات جمهورية العربية المصرية موعد تقديم الامتحان الأول للثانوية العامة.

وفي هذه المقالة لقد نشرنا لطلاب الثانوية صور دعاء للثانوية العامة وفيها تتقدم لهم بالتوفيق والنجاح، إذ يبحث الطلاب عنها عبر مواقع الانترنت من أجل قراءتها يوم غد وهو تقديم امتحاناتهم النهائية.

ويحرص أولياء الأمور على توفير الأذكار والأدعية لأبنائهم الطلبة الذين هم على موعد 30 يومًا متتالية من خوض الامتحانات، حيث سيفتح الطلبة بأول امتحان وهو اللغة العربية، وفي 21 تموز، يكون آخر امتحان وهو علم النفس والجيولوجيا والتفاضل والتكامل.

ادعية الثانوية العامة من أجل النجاح في الامتحانات:

اللهم أهدهم لما تحب وترضى.

اللهم هبهم علمًا ينتفعوا به، وعملًا يقربهم إليك، وهبهم صبرًا وثباتًا في الدين.

اللهم أغدق بكرمك علينا بكل نجاح، وكل صلاح وكل فلاح، واجعلنا من الصابرين في كل ابتلاء والصامدين لكل عداء.

اللهم أجعل امتحانات المسلمين تتوج بالفوز بعد كل عناء، اللهم آمين. يا منجى من المهالك نجينا من كل هالك.

اللهم فرج كربهم وأجعلهم من الرائدين في الإسلام، اللهم ارفع راية الرقي بطلبة العلم والزمهم به واجعلهم بيارق نجاحاتنا في المدارس والجامعات والكليات والمعاهد.

اللهم أجعل شبابنا عبرة وقدوة للخير، اللهم قوي إيماننا وإيماننا قوي عملنا وعملنا زد من نجاحاتنا.

اللهم بيديك كل الأمر، فلا تكلهم لغيرك، لا مجير لهم من غياهب الدهر سوى نور هدايتك.

اللهم ثبت قلوب التلاميذ على الإيمان، وبأيمانهم أعنهم على النجاح، وبنجاحهم أعنهم على نصرة المسلمين.

اللهمّ افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبداً في الدنيا والآخرة، ومن فضلك الواسع رزقاً حلالاً طيباً لا تفقرني بعده إلى أحد سواك أبداً، تزيدنا لك بهما شكراً وإليك فاقة وفقراً، وبك عمن سواك غنى وتعففاً.

اللهمّ أبسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك.

اللهمّ إنّي اسألك فهم النبيّين وحفظ المرسلين، والملائكة المقربين، اللهمّ اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

اللهمّ إنّي استودعتك ما قرأت وما حفظت وما تعلّمت، فردّه عند حاجتي إليه، انك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

اللهمّ إنّي توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك.

رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً.

رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بسم الله الفتاح، اللهمّ لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن متى شئت سهلاً، يا أرحم الراحمين.

أدعية مستجابة من أجل النجاح:

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي

اللهمّ اقذف في قلبي رجاءك واقطع رجائي عن من سواك حتى لا أرجو أحداً غيرك.

‏اللَّهُمَّ إنّي أسألُكَ الهُدَى والتُّقَى وَالعَفَافَ وَالغِنَى.

بِسْمِ اللَّهِ على نَفْسِي ومَالي ودِينِي، اللَّهُمَّ رضّنِي بِقَضائِك، وباركْ لي فِيما قُدّرَ لي حتَّى لا أُحِبَّ تَعْجِيلَ ما أخَّرْتَ ولا تأخيرَ ما عَجَّلْتَ‏.













