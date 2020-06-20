إليك دعاء كسوف الشمس 2020 كامل يمكن الدعاء بها

ينتظر ملايين السكان صباح يوم غد الاحد الموافق 20 يونيو 2020، حدوث الظاهرة الفلكية الغريبة التي تعرف بكسوف الشمس، وفي هذه الاثناء يبحث الناس عن دعاء كسوف الشمس لقراءته مع دخول الظاهرة، لنيل الرحمة من الله عز وجل.

وقد أعلنت مواقع عربية، أن كسوف الشمس المتوقع حدوثه غد الاحد، يتزامن مع حدث فلكي أخر وهو الانقلاب الصيفي، تكرر أخر مرة عام 2001 ولن يحدث مرة أخرى حتى عام 2039 أي بعد 19 عامًا.

موقع فلسطين اليوم وفي هذه المقالة لقد وضع لكم دعاء كسوف الشمس، وبه يمكن للأشخاص المسلمين قراءة الادعية مع بدء دخول الظاهرة الفلكية وهي كسوف الشمس خلال ساعات الصباح الباكر.

تعريف ظاهرة كسوف الشمس :

وتحدث ظاهرة كسوف الشمس عندما تكون الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة تقريبا ويكون القمر في المنتصف أي في وقت ولادة القمر الجديد.

وتكون حدوث الكسوف أيضًا في طور المحاق مطلع الشهر القمري وبه يلقي القمر ظله على الأرض.

ويمكن للناس مشاهدة الظاهرة عند حدوثها، حيثُ يرى هؤلاء قرص القمر المظلم يعبر قرص الشمس المضىء.

دعاء كسوف الشمس:

لقد وضعنا لكم دعاء كسوف الشمس، ويمكن للناس قراءته صباح غد الاحد، ونص الدعاء هو:

"اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً.. ولاموتاً ولا حياة ولا نشوراً، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيما عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما فضيت، نستغفرك ونتوب إليك، فلولا أنت ما تبنا إليك، اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم هب لنا عملاً صالحاً يقربنا إليك".

"الحمد لله حمداً دائمًا طاهراً طيباً مباركاً فيه، ملء السماوات وملء الأرض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد، وكُلُنا لَكَ عبد".

"اللهم صل على سيدنا مُحمد، النبي الأمي، الطاهر الذكي، الذي قال فيه العظيم، وإنك لعلى خُلق عظيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدارهِ العظيم".

"اللهم إنا نستغفرُكَ ونتوب إليك، توبة عبد ظالمِ لنفسهِ لا يملك لنفسهِ ضراً ولا نفعاً، ولا موتًا ولا حياةً ولا نشوراً".

"اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا عملاً صالحاً يقربنا إليك"