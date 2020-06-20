السيسي: رسالتنا إلى الشعب والقيادة الاثيوبية أن مصر مستمرة في التعامل مع مسألة سد النهضة بالتفاوض

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن بلاد مستمرة في التعامل مع مسألة سد النهضة الاثيوبي من خلال التفاوض، فيما يتعلق بحصتها من مياه السد.

وقال السيسي في كلمة له اليوم أثناء تفقده المنطقة العسكرية الغربية: إن "مصر حرصت على مدار السنوات الماضية التعامل مع سد النهضة من خلال التفاوض الدبلوماسي".

وأضاف أن القاهرة اتجهت إلى مجلس الأمن الدولي للمضي في المسار الدبلوماسي والسياسي حتى نهايته، مشيرًا إلى أنه وجه حديثه إلى الشعب الإثيوبي، منذُ خمس سنوات مطالبًا الرئيس المصري أن تصل رسالته السابقة إلى الشعب والقيادة الإثيوبية.

ولفت إلى وجود تحرك لإنهاء المفاوضات، من أجل الوصول إلى حل بشأن السد، لإبراز إمكانياتنا كدول عاقلة ورشيدة.

وأمس الجمعة، أعلن وزير خارجية إثيوبيا، غيدو أندارغاشيو، أن بلاده ماضية قدمًا في ملء سد النهضة الشهر المقبل.

وكانت مصر قد تقدمت بطلب من مجلس الامن. بالتدخل العاجل لتنفيذ الالتزامات على الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة، وفق قواعد القانون الدولي.