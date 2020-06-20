الاردن تسجل 7 إصابات جديدة يفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة الاردنية، اليوم السبت، إنه تم تسجيل 7 إصابات بفيروس كورونا المستجد، واحدة منها محليّة، مشيرة إلى إجمالي الاصابات المؤكدة وصل إلى 1015.

ووفق الموجز الصحي الأردني، فقد توزعت الحالات الست إلى حالة مخالطة من العمالة الوافدة في مركز حدود الكرامة، و4 حالات بين الأردنيين القادمين من الخارج، الذين يقيمون في فنادق الحجر؛ 3 من مصر و1 من الباكستان، وحالتان لسائقي شاحنات قادمَين عبر حدود العمري، أحدهما أردني، والآخر من جنسيّة أخرى تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع.

وسجّل الأردن أيضا 14 حالة شفاء في مستشفى الأمير حمزة، فيما تمّ إجراء 6745 فحصاً مخبريّاً اليوم، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى اليوم 325155 فحصاً.