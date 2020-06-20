حملة رقمية لدعم "الأونروا" عبر منصات التواصل

أطلقت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير، اليوم السبت، حملة رقمية متعددة اللغات لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" على منصات التواصل الاجتماعي، تحت شعار "دعم الأونروا مسؤولية دولية".

وقال أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، إن هذه الحملة تأتي ضمن إطار خطة التحرك الفلسطينية المتعددة المسارات لإسناد وكالة الغوث في حشد الموارد المالية لسد العجز المالي الكبير في موازنتها.

وأضاف أبو هولي، أن الحملة الرقمية تهدف إلى تشكيل رأي عام عالمي من شعوب العالم ضاغط على حكومات دولهم لحثهم على دعم "الأونروا"، ولدعم التحرك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني باتجاه الدول المانحة "للأونروا"، وتحركها باتجاه احباط قرار الضم الاسرائيلي.

وبيّن، أن الحملة ستستمر لمدة أسبوعين، بالتزامن مع انعقاد سلسلة من المؤتمرات المرتبطة باللاجئين و"الأونروا"، تبدأ بمؤتمر التعهدات المستمرة للدول المانحة الذي سيعقد في 23 الجاري في نيويورك، بمشاركة 70 دولة مانحة، مرورا بمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في جامعة الدول العربية، وصولا ًلاجتماعات اللجنة الاستشارية "للأونروا"، والتي تشارك فيها 30 دولة مانحة في الأول من تموز/يوليو المقبل.

وأشار إلى أن التحرك الفلسطيني والدول المضيفة سيستهدف 25 دولة مانحة لم تتبرع "للأونروا" خلال العام الجاري، وتقدر قيمة تبرعاتها في العام الماضي مجتمعة الى 150 مليون دولار، بالإضافة الى 15 دولة مانحة قلصت من قيمة تبرعاتها المالية مقارنة مع عام 2019، والتي تقدر قيمة التقليصات 159 مليون دولار.

وطالب أبو هولي، أبناء شعبنا في الوطن والشتات إلى المشاركة الفاعلة في كافة الحملات الرقمية لدعم القيادة الفلسطينية في معركتها السياسية لدعم "الأونروا"، واسقاط صفقة القرن الأميركية، ومنع تمرير مخطط الضم العنصري.