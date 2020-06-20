اللهيان: د. شلح زاد قوة حركة الجهاد حتى أصبحت أساسية في الساحة الفلسطينية

أكد مساعد رئيس البرلمان الإيراني أمير عبد اللهيان مساء اليوم السبت أن الدكتور رمضان شلح كان مثقفا وأديبا ويحمل الهم الفلسطيني وسار على هذا الدرب.

وقال اللهيان خلال كلمة له بمراسم تكريم القائد الوطني الكبير الدكتور رمضان شلح في طهران: "إن د. شلح تميز في الكثير من المجالات وكان يعتبر القضية الفلسطينية قضية إسلامية، حيث تمسك بالقضية والقدس أمام العدو الصهيوني فكان خير خلف للشقاقي وقاد حركة الجهاد حتى ازدادت قوة وعزيمة وأصبحت أساسية في الساحة الفلسطينية".

وشدد على أن د. شلح كان يؤكد أن الحل الأساسي لتحرير فلسطين هي المقاومة، وكان يمتاز بقوة التشخيص إلى القضايا الجذرية.

وأضاف اللهيان: "النقطة الأولى والمشتركة بين الشهيد الجنرال قاسم سليماني والدكتور رمضان عبد الله شلح هي الاهتمام بالوحدة الإسلامية".

ووجه مساعد رئيس البرلمان الإيراني أمير عبد اللهيان رسالة إلى دول الخليج العربي قائلًا: " نقول للسعودية والامارات والبحرين إن التطبيع لن يساعد في الحفاظ على الأمن، والكيان الصهيوني لا يعرف إلا الإبادة وشن الحروب كما فعل فلي فلسطين ولبنان".