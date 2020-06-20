القيادي البطش: نتمسك بالوحدة وندعو للتصدي الشامل لمواجهة سياسة الضم

دعا عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الشيخ خالد البطش، لتفعيل المقاومة في الضفة الغربية وصولا إلى الانتفاضة الشاملة لمواجهة سياسة ضم اجزاء من الضفة إلى "إسرائيل".

وأكد البطش خلال كلمة له بمراسم تكريم القائد الوطني الكبير الدكتور رمضان شلح في طهران، أن الصمت العربي الرسمي وغياب الجامعة العربية يعزز فرصة الاحتلال الإسرائيلي بضم الأراضي في الضفة الغربية وتنفيذ مشاريع الاستيلاء.

وشدد على أن التطبيع العلني "الوقح" مع الاحتلال يشكل طعنة في خاصرة القدس ويفتح الطريق أمام نهب ثروات الأمة.

وقال القيادي البطش: "إننا في حركة الجهاد الإسلامي نؤكد على أننا بقيادة المجاهد زياد النخـالة سنمضي في مشروع المقـاومة حتى التحرير ولن نساوم على حقوق شعبنا".

وأوضح ان الحركة تتمسك بالوحدة الوطنية من أجل تحقيق الأهداف الوطنية ووقف الانقسام داعيًا إلى التصدي الوطني الشامل لمواجهة سياسة الضم.

ولفت إلى أن "صفقة القرن" جاءت صفعة للتأكيد على أن "إسرائيل" لا تؤمن بالسلام ومشاريع التسوية.

وفي ذات السياق أكد القيادي البطش، أن المجاهد الدكتور رمضان شلح قاد الحركة مع المجاهد زياد النخالة وخاض خلالها معارك نوعية في المقاومة، وشكل رحيله خسارة لمحور المقاومة.

وقال: "كان الدكتور رمضان شلح عنوانا للوحدة والعمل المشترك وصاحب الدعوة المستمرة لحقن دماء الأمة".

ولفت إلى أنه في لحظة غياب كثير من الدول عن دورها في خدمة فلسطين كان الدكتور شلح والشهيد الجنرال قاسم سليماني يعملان على مواجهة المشروع الصهيوأمريكي في المنطقة.