

تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو هند صبري تتحدث اللهجة التونسية بشكل مبدع ومتقن أثار دهشة عشرات الألاف من النشطاء.

وانتشر فيديو الممثلة هند على منصات التواصل لا سيما تويتر أثناء حديثها عن أطفالها لكن ليست باللهجة المصرية وإنما باللهجة التونسية الجميلة.

وحاز فيديو الممثلة هند على اعجاب عشرات الآلاف من النشطاء لا سيما المصريين الذين تفاجأوا بأن جنسية هند تونسية وليست مصرية.

فيديو هند صبري تتحدث اللهجة التونسية

أول مرة أسمع هند صبري تتكلم بلهجتها التونسية pic.twitter.com/nY0lFgx3GY — زيدان نجد (@ZidaneNajd) June 19, 2020

وتصدرت هند صبري الأكثر تداولًا في مصر بعدما انتشر مقطع فيديو هند صبري تتحدث باللهجة التونسية.

وفي ذات السياق فقد نشر الآلاف من النشطاء صور جديدة لهند صبري معبرين عن اعجابهم بالممثلة صاحبة اللهجتين المصرية والتونسية القوية.

وتتميز هند بأداء رائع وجميل في طريقة التمثيل في مسلسلاتها سواء كانت المصرية او التونسية أو العربية الأخرى.

ولهند معجبين بمئات الآلاف على منصات التواصل الاجتماعي نظرًا لما تقدمه من مسلسلات هادفة وواقعية بعيدة كل البعد عن الفسق والفجور كما بعض الممثلات.