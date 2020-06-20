بوتن يُشيد بـ العقار الروسي لعلاج كورونا ويؤكد: هو الأفضل في العالم

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت الموافق 20-6-2020 بـ العقار الروسي لعلاج فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19).

وأكد بوتن خلال لقاء له مع الأطباء الروس، أن العلاج الذي تم انتاجه في بلاده هو الأفضل في العالم لعلاج فيروس كورونا.

يُشار إلى أن وزارة الصحة في روسيا بدأت تستخدم علاج "أفيفافير" كأول عقار محلي لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.

ويأمل بوتن من الأطباء الاستمرار في إنتاج لقاح ضد الفيروس في روسيا في أقرب وقت.

وأضاف "حقيقة إننا نجحنا في ابتكار الأدوية وهذا أمر إيجابي للغاية، وبحسب رؤيتي، بناء على ما أرى من تقييمات، فإنه الأفضل في العالم من حيث الجودة".

عقار روسي لعلاج فيروس كورونا

وقدم بوتن جزيل شكره للأطباء على جهودهم البطولية لمواجهة فيروس "كورونا"، مؤكدا أنهم قاموا بواجبهم خلال التحديات الصعبة.

وقال "أهنئ بإخلاص جميع العاملين الطبيين في البلاد بمناسبة العيد المهني القادم! أتمنى لكم السعادة والصحة وبالطبع أشكركم على عملكم المتفاني".

وكان رئيس المركز الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، رينات ماكسيوتوف، أعلن أن المركز يعتزم بدء التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا المستجد في نهاية حزيران/ يونيو، ومطلع تموز/ يوليو.

وتوقع ماكسيوتوف الانتهاء من التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا في أيلول/ سبتمبر 2020.