السعودية تصدر قرارات لعودة الحياة الطبيعية .. ماذا عن رحلات العمرة والحج؟



تصدرت الحياة الطبيعية منصات التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بعد القرارات الجديدة بخصوص عودة الحياة والتعامل مع فيروس كورونا وفق اجراءات وقائية واحترازية صارمة.

وكانت المملكة أصدرت اليوم السبت الموافق 20 – 6- 2020 قرارات جديدة بشأن رحلات العمرة والرحلات الدولية بعدما رفعت حظر التجول بشكل كامل في مناطق المملكة.

وجاء في بيان وزارة الداخلية السعودية حول رفع منع التجول وعودة الحياة الطبيعية إلى البلاد على النحو التالي:

رفع منع التجول بشكل كامل؛ ابتداء من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020م، في جميع مناطق ومدن المملكة

السماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

الحياة الطبيعية

وأوضحت وزارة الداخلية وفقًا للوكالة السعودية الرسمية "واس" بأن القرارات الجديدة تأتي ضمن شروط اجراءات السلامة والوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19).

وحول رحلات العمرة والحج والرحلات الدولية جاء في البيان، استمرار تعليق الرحلات الدولية، وكذلك الدخول والخروج عبر الحدود البرية والبحرية، حتى إشعار آخر، بالإضافة إلى استمرار تعليق العمرة والزيارة.

رفع حظر التجول في السعودية

ولفت بيان الداخلية السعودية إلى أنه ستتم مراجعة ذلك بشكل دوري في ضوء المعطيات الصحية.

ولفتت وزارة الداخلية إلى أنه يجب ألا تتجاوز التجمعات البشرية (50) شخصًا كحد أقصى.

فيما تخضع جميع الإجراءات الآنف ذكرها للتقييم والمراجعة الدورية من وزارة الصحة.