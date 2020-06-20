برنامج الأغذية العالمية يحذر من تعليق الرحلات الانسانية لهذا السبب

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يوم أمس الجمعة، من تعليق معظم الرحلات التي تنقل المساعدات الإنسانية، بسبب نقص التمويل.

كما يأتي تحذير برنامج الأغذية العالمية بعدما أسفر حظر السفر والحدود المغلقة في أجزاء كثيرة من العالم على خلفية جائحة فيروس كورونا، عن كوابيس لوجستية بالنسبة لبرنامج الأغذية العالمي.

يُشار إلى أن برنامج الصحة العالمية يُسير رحلات جوية إلى حوالي 132 دولة، في عمليات إيصال المساعدات الإنسانية والأفراد.

المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي إليزابيث بيرز قالت: "ما لم يتم ضخ أموال بكمية ضخمة من قبل الجهات المانحة بحلول أوائل يوليو، فإن البرنامج سيضطر إلى إيقاف معظم أسطوله الجوي الإنساني بحلول نهاية الشهر المقبل".

وتتوقع بيرز أن جميع العمليات ستتأثر، لأنك بحاجة إلى المال لاستئجار طائرة لنقل الركاب والإخلاء الطبي، أو لنقل البضائع".

وأضافت: "أعلم أنه شيئا فشيئا، وخطوة بخطوة، ستستأنف بعض الرحلات الجوية التجارية وسنستخدمها كلما أمكن ذلك"، ولكن ستظل هناك دول، خاصة في مناطق مثل الشرق الأوسط، "حيث تشتد الحاجة إلى (الرحلات الإنسانية)".

وذكرت المتحدثة أن ميزانية الخدمات المشتركة البالغة 965 مليون دولار للمحافظة على الخدمة الجوية حتى نهاية العام، مُولت بنسبة 14% فقط، موضحة أنه تم تأكيد أو تقديم 178 مليون دولار فقط حتى الآن، بينما هناك حاجة ماسة إلى حوالي 787 مليون دولار أمريكي لدعم عمليات الشحن الجوي وحركة الركاب الأساسية حتى نهاية العام.

ويدير برنامج الأغذية العالمي شبكة مراكز مساعدة عالمية في الصين وبلجيكا والإمارات بالقرب من المواقع التي تصنع فيها الإمدادات، كما أنه يدير المحاور الإقليمية في إثيوبيا وغانا وجنوب إفريقيا وماليزيا وبنما ودبي.

يُشار إلى أن برنامج الأغذية العالمية نقل على مدى الشهور الماضية كميات ضخمة من المساعدات الطبية والانسانية.

كما نقل برنامج الأغذية العالمي البضائع بالنيابة عن وكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات غير الحكومية، برا وبحرا.