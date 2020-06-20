د. خريشة يوضح سبب زيادة عدد الاصابات بكورونا بالضفة.. ما علاقة الوفد الصيني؟

أكد نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. حسن خريشة "أن تخفيف الاجراءات الوقائية هي السبب وراء زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا في الضفة الغربية المحتلة".

وقال خريشة في تصريح لـ"فلسطين اليوم الإخبارية": "يبدوا أن زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا ازداد بعد زيارة الوفد الصيني إلى فلسطين والذي قدم توجيهات ونصائح إلى السلطة الفلسطينية ووزارة الصحة للتعامل مع فيروس كورونا".

وأضاف: "يبدوا أن وزارة الصحة أخذت عينات عشوائية بناءً على توجيهات من الوفد الصيني أظهرت وجود عدد كبير من المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19).

يُشار إلى أن الوفد الصيني زار الأراضي الفلسطينية قبل أسبوع وقدم تلك النصائح المهمة للسلطة ولوزارة الصحة التي التزمت بالتعليمات وكشفت اصابات جديدة.

وأشاد د. خريشة بالإجراءات الوقائية والصحية التي اتخذتها وزارة الصحة والسلطة الفلسطينية في وقت سابق، قائلًا: "كانت اجراءات رائعة وممتازة تتناسب وامكانياتنا والمطلوب الآن أن نعيد الكرة مرة أخرى بالحظر وضبط التنقلات من مكان إلى أخر".

سبب زيادة عدد الاصابات بكورونا بالضفة

ودعا خريشة السلطة الفلسطينية لاتخاذ بعض الاجراءات المهمة لمحاصرة فيروس كورونا وهي على النحو التالي:

ابلاغ الاخوة الفلسطينيين القادمين من أراضي عام 1948 بعدم استقبالهم في هذه الفترة بالذات نظرًا لان كثير من المصابين هم من أراضي الـ48

توفير الحماية اللازمة للعمال الفلسطينيين ومطالبة المجتمع الدولي للقيام بواجباته في توفير رعاية طبية حقيقية ووقاية لمن يذهب إلى العمل في الأراضي المحتلة

علينا الاستعانة بخبراء من كل المنطقة للعمل بإجراءات وقائية صحية سليمة

وأشار خريشة إلى أن السلطة مطالبة بأن توازن فرض اجراءات كورونا مع الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه السكان لا سيما في مدينتي الخليل ونابلس.

ولفت إلى أن الأوضاع الصعبة هي التي تفرض على العمال التوجه إلى "إسرائيل" للعمل فيها، مستذكرًا بالقول: "يجب أن يكون هناك اجراءات وقائية أكثر صرامة لا سيما في هذا الوقت".

احصائية فيروس كورونا في فلسطين

يُشار إلى أن احصائية وزارة الصحة الفلسطينية في اجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ حوالي 945 اصابة.

وأوضحت الصحة الفلسطينية أن 592 تعافت من الاصابة، بينما سلت وفاة 5 أشخاص بفيروس كورونا.

وحول عدد الاصابات النشطة في فلسطين حتى الساعة الرابعة عصر يوم السبت الموافق (20-6-2020) بلغت حوالي 357.