تفاصيل قصف ايران لطائرة أمريكية أقلعت من الامارات

نشرت وكالة فارس الايرانية اليوم السبت تفاصيل قصف ايران لطائرة أمريكية مسيرة أقلعت من دولة الامارات العربية المتحدة.

وكانت القوة الجوفضائية للحرس الثوري الايراني قصف طائرة أمريكية مسيرة من نوع MQ-4C، بواسطة صاروخ إيراني بعد انتهاكها للحدود الجوية الإيرانية.

وكشفت وكالة فارس بأن الطائرة الأمريكية أقلعت من قاعدة الظفرة في الإمارات، وهي طائرة دورية بحرية من طراز P-8، وطائرة أخرى مسيرة أمريكية من طراز MQ-9".

وأضافت: "بعد الإقلاع، حلقت طائرة MQ-4C باتجاه مضيق هرمز، وانتهكت الحدود الجوية الإيرانية مرة واحدة، واستمرت في طريقها إلى بلدة تشابهار (جنوب شرق ايران).

وأشارت إلى أن الرادار الايراني قام برصد الطائرة على مسافة 490 كيلومترا.

وبإمكان الرادار أن يرصد أكثر من 200 هدف بأبعاد ثلاثية على مسافة 500 كلم، وتم صنعه من قبل المتخصصين الإيرانيين.

وأوضحت "فارس" أنه "بعد أن انتهكت الطائرة الأمريكية المسيرة من نوع MQ-4C منطقة الحدود الجوية الإيرانية، تم تحديد مهمة استهدافها في المنطقة الواقعة ما بين مدينة جاسك وجبل مبارك إلى منظومتين للدفاع الجوي.

واستعدتا المنظومتين للتصويب عليها بواسطة الرادار الدفاعي الذي رصد الهدف على ارتفاع 12 كلم، وكان يحلق بسرعة 700 كلم / ساعة وعلى مسافة 169 كلم.

وتم إطلاق الصاروخ من مسافة 90 كلم، عندما كانت الطائرة على ارتفاع 14 كلم، وأصاب الهدف على مسافة 75 كلم في المياه الإقليمية الإيرانية".

وذكرت الوكالة الإيرانية أيضا أن "الطائرة المأهولة P-8 كانت على بعد 17 كلم أيضا عندما تم إسقاط MQ-4C.

بينما كانت الطائرة المسيرة الأخرى (MQ-9) على بعد حوالي 17 كلم من P-8"

وأشارت وكالة فارس الإيرانية إلى أنه بعد إسقاط الطائرة المسيرة، وعلى الرغم من تهديدات المسؤولين الأمريكيين، وخاصة الرئيس دونالد ترامب، "لم يكن هناك أي تحرك هجومي من قبل أمريكا خلال ثلاثة أيام بعد الحادث".