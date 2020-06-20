الرئيس المصري يوجه رسالة مهمة من الحدود المصرية الليبية

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، رسالة مهمة إلى العالم لاسيما الدول التي تتدخل في شؤون مصر الداخلية.

وقال السيسي اثناء تفقده الوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية على الحدود الليبية: "إن الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة، ولكنه جيش رشيد يحمي ولا يهدد".

وأكد السيسي، أن الجيش قادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على حدود ليبيا

وتفقد السيسي عناصر المنطقة الغربية العسكرية، بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.

وتشهد الدولة الليبية صراعًا كبيرًا بين الأشقاء زادت حدته بعد التدخلات الخارجية المدعومة من حلف شمال الأطلسي.

ومنذ سقوط نظام الرئيس معمر القذافي عام 2011، انقسمت البلاد في عام 2014 بين حكومتين متنافستين في الشرق والغرب.

يُشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اقترح مؤخرا ، خلال مؤتمر صحفي مع قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر وعقيلة صالح رئيس البرلمان الواقع شرق ليبيا خطة مهمة تتكون من:

(مفاوضات في جنيف - تشكيل مجلس رئاسي منتخب - حل الفصائل المسلحة - إخراج جميع المقاتلين الأجانب من ليبيا).