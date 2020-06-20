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موعد فتح الأسواق الشعبية الأسبوعية في غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:01 - 20 يونيو 2020
موعد فتح الأسواق الشعبية الأسبوعية في غزة موعد فتح الأسواق الشعبية الأسبوعية في غزة
تقارير
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يتساءل الغزيون عن موعد فتح الأسواق الشعبية الأسبوعية في غزة بعد الاجراءات المخففة من فيروس كورونا (كوفيد-19) التي اتخذتها الحكومة في الفترة الماضية لا سيما فتح المساجد.

وأجاب الناطق باسم الشرطة في قطاع غزة المقدم أيمن البطنيجي على تساؤلات المواطنين وذلك عبر اذاعة صوت القدس.

وقال البطنيجي: "سيتم خلال الأسبوع الجاري دراسة إمكانية إعادة فتح الأسواق الشعبية الأسبوعية في غزة".

وأضاف: "في حال تقرر إعادة فتح الأسواق، سيكون ضمن ضوابط وإجراءات وقائية ستتخذ لضمان سلامة المواطنين".

وكانت الجهات المختصة الأمنية في قطاع غزة الأسبوع قبل الماضي قرارات بشأن فتح صالات الأفراح والكافتيريات والمساجد وغيرها، ضمن ضوابط محددة.

وسجلت وزارة الصحة في غزة منذ مارس/ آذار الماضي، 72 إصابة منها 56 تعافت، و15 حالة نشطة، وحالة وفاة واحدة لمسنة.

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