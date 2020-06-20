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"13"مصابا بفيروس كورونا يخضعون للحجر الصحي في بيت لحم

  • فلسطين اليوم - بيت لحم
  • 12:14 - 20 يونيو 2020
فيروس كورونا فيروس كورونا
تقارير
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قال محافظ بيت لحم كامل حميد ان ثلاثة عشر مصابا بفيروس الكورونا يخضعون للحجر الصحي في المركز الوطني بينهم خمسة من بيت لحم وسبعة من الخليل اضافة الى ممرضة في الحجر المنزلي.

واضاف حميد في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم السبت 20/6/2020، انه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة في المناطق التي تثبت فيها الاصابات والتي من شانها محاصرة انتشار الفيروس والحد من نشر العدوى.

واشار حميد ان الاجراءات تلك لن تكون كسابقاتها بالإغلاق الشامل للمحافظة وسيتم التركيز على زيادة الفحوصات وبخاصة للمواطنين وفئة الموظفين الذين يتنقلون من والى بيت لحم اضافة الى نصب الحواجز لفحص اتباع سائقي المركبات العمومية للتعليمات وتشكيل فرق تفتيش على المنشآت المختلفة للتأكد من الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة وفرض الغرامات على المخالفين .

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