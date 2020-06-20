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16 اصابة بفيروس كورونا في الفدس خلال 10 أيام بينهم حالة خطيرة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 12:50 - 20 يونيو 2020
كورونا القدس كورونا القدس
تقارير
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قال عضو لجنة الطوارئ في مدينة القدس منير الغول ان المدينة المحتلة سجلت خلال العشرة ايام الاخيرة 16 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم حالة خطيرة واحدة من بلدة سلوان شرق القدس نقلت الى المشفى لتلقي العالج في حين ان باقي الحالات تتلقى العلاج والرعاية وهم يقضون مدة حجرهم الصحي المقرة من قبل وزارة الصحة داخل منازلهم وحالتهم مستقرة.

ودعا الغول في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم السبت، المواطنين الى مزيد من الالتزام بإجراءات السلامة العامة والتعليمات والارشادات الصادرة عن وزارة الصحة والحرص على تطبيق قاعدة التباعد الاجتماعي حرصا على سلامتهم خاصة كبار السن والاطفال منهم وذلك في ظل استمرار وجود خطر كبير لانتقال العدوى بين المواطنين في المدينة.

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