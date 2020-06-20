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بماذا طالبت مصر مجلس الأمن حول سد النهضة..؟

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:47 - 20 يونيو 2020
سد النهضة سد النهضة
تقارير
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أعلنت مصر، أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن الدولي، حول سد النهضة.

واوضحت الخارجية المصرية ان الطلب يدعو مجلس الامن إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث: مصر، وإثيوبيا، والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي، من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.

واستند خطاب مصر لمجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تجيز للدول الأعضاء تنبيه المجلس، إلى أي أزمة من شأنها تهديد الأمن والسلم الدوليين.

وقالت الخارجية المصرية إن مصر اتخذت هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخرا حول سد النهضة.

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