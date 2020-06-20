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بعد 90 يوماً من الإغلاق.. فتح مساجد مكة المكرمة أمام المصلين غداً

  • فلسطين اليوم - السعودية
  • 09:51 - 20 يونيو 2020
مساجد مكة المكرمة مساجد مكة المكرمة
تقارير
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قالت صحيفة الرياض السعودية اليوم السبت 20/6/2020 ان المملكة العربية السعودية أنهت استعداداتها لفتح 1560 مسجداً في مكة المكرمة غداً الاحد 21/6/2020، أمام المصلين بعد اغلاق دام 90 يوماً اي ما يعادل ثلاثة أشهر بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد تفشي فيروس كورونا.

وقالت صحيفة الرياض السعودية ان وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة جهزت جميع المساجد والجوامع، على أن يتم تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية، مثل سجادة ذات الاستعمال الواحد، وتطبيق التباعد بين كل صفين، وكذلك ترك المسافات بين المصلين.

وقد شمر عدد من المتطوعين عن سواعدهم للمشاركة في مبادرة "تهيئة المساجد" في دعم جهود الجهات المعنية لتجهيز المساجد والجوامع للمصلين في أحياء مكة المكرمة، وفقا للإجراءات الاحترازية والتعليمات التي وضعتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة الصحة.

 

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