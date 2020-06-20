الاسبوع المقبل :مجلس الأمن يعقد اجتماعاً لبحث قرار الضم "الاسرائيلي"

أعلنت الأمم المتحدة، أمس الجمعة 19/6/2020، أن مجلس الأمن سيعقد الأسبوع المقبل اجتماعا على مستوى عالٍ، بشأن الشرق الأوسط، ولبحث قرار الاحتلال الإسرائيلي ضم أراض فلسطينية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.

وقال حق، إن "كلا من الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) والمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، منخرطان بقوة في مسألة قرار إسرائيل ضم أراض فلسطينية".

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ولفت إلى أنه من المتوقع أن يقدم ميلادينوف، إفادة إلى أعضاء المجلس بشأن مسألة الضم، كما من الوارد جدا أن يحيط الأمين العام أعضاء المجلس حول هذا الموضوع.

ومؤخرا، أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أكثر من مناسبة، أن حكومته تريد الشروع في عملية الضم، التي ستشمل 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، في يوليو/ تموز المقبل.