نعرض إليكم سعر صرف الدولار في لبنان مقابل الليرة اليوم السبت 20/6/2020، حيث أن لأسعار الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية سعرين للبيع والشراء أحدهما في السوق السوداء والأخر في البنك المركزي اللبناني.

وحازت أسعار الليرة على اهتمام المواطن اللبناني الكبير بكافة شرائحه بمعرفة أسعار الدولار مقابل الليرة اللبنانية لاسيما المستثمرين والمقبلين على الزواج.

نقدم إليكم اسعار الليرة مقابل العملات الاجنبية الاخرى:

سعر صرف الدولار في لبنان مقابل الليرة اللبنانية

سعر الدولار مقابل الليرة

شراء 3850

سعر الدولار مقابل الليرة

بيع 3900

الأسعار المذكورة تختلف كليًا عن السعر الذي حدده سعر البنك المركزي اللبناني حيث وصل سعر الدولار مقابل الليرة إلى 1.500.2978 ليرة.

سعر اليورو الأوروبي مقابل الليرة اللبنانية في البنك المركزي وصل إلى 1701.210212 ليرة لبنانية بينما سعر اليورو في السوق السوداء سجل نحو 4522 بيع و4804 شراء.

وكان مُقرّر ​لجنة ​المال​ والموازنة​ النائب ​​نقولا نحاس​ أفاد أن "​الليرة اللبنانية​ خسرت مرتين من قيمتها الفعلية إن لم يكن أكثر، بالتالي لا يجب ان يحسم على قيمتها بل كميتها، لذلك لا يوجد "هيركات" على سندات الدين".

ولفت نحاس، في حديث تلفزيوني، إلى أن "الحكومة في تقييمها الخسائر وضعت أن ​المصرف المركزي​ لديه خسارة تبلغ 1066 مليار ليرة، لكنها لم تحسب موجوداته من ​الذهب​ او العملة الاخرى التي يملكها والتي تسمي سينيوريتسش، وهذه حسبناها وفق المعايير المتقف عليها".

كما نوه بأنه "عوضاً من أن تكون الخسار ة 240 مليار في خطة الحكومة، وصلنا إلى 70 مليار ليرة، وهذه القيمة يمكن للاقتصاد اللبناني أن يملك خطة لمواجهة هذه الخسائر". وأفاد بأنه "لان وزير المال لم يكن شارك في المفاوضات، فالحكومة تريد أن تأخذ الارقانم وتقيم مقاربة قريبة من هذه الخطة، ما قمنا به نحن يساعد الحكومة في مفاوضتها مع ​صندوق النقد الدولي​، لان موقعها في التفاوض مع مواقفة ​المجلس النيابي​ يكون اقوى بكثير".