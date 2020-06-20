أسعار الذهب في فلسطين بالدينار والدولار اليوم السبت 20/6/2020

تشهد أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت 20/6/2020 استقراراً ، نتيجة انخفاض الدولار مقابل العملات التي يتعامل بها الفلسطينيون وخاصة الدينار الاردني .

تغيرات طرأت على أسعار الذهب في الأسواق المحلية الفلسطينية، حيث شهد الذهب تغييرات بسيطة على أسعاره سواء بحالته الخامة أو المصنعة، ويهتم المعنيين من المستثمرين والمستهلكين بكافة أعيرته المتعارف عليها في الاقتصاد الفلسطيني (24- 22- 21- 14- 12).

ونشير إلى أنَّ سعر الذهب الخام يختلف عن سعر الذهب المصنع المستهدف للمستثمرين والمستهلك.

نوضح أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت 20/6/2020، بعملتي الشيكل والدولار:

سعر غرام الذهب اليوم بالشيكل في فلسطين 20/6/2020

سعر غرام الذهب اليوم في فلسطين عيار 24 بالشيكل: 193.64 شيكل.

سعر غرام الذهب اليوم في فلسطين عيار 22 بالشيكل: 177.76 شيكل.

السعر اليوم بالشيكل لجرام الذهب عيار 21 بفلسطين: 169.43 شيكل.

السعر اليوم بالشيكل لجرام الذهب عيار 18 بفلسطين: 145.23 شيكل.

سعر اونصة الذهب بالشيكل في فلسطين اليوم السبت 20/6/2020

سعر اونصة الذهب بفلسطين بالشيكل عيار 24 قيراط: 6,025.85 شيكل.

سعر اونصة الذهب عيار 22 بالشيكل في فلسطين: 5,531.73 شيكل.

سعر اونصة الذهب عيار 21 بالشيكل في فلسطين: 5,272.62 شيكل.

سعر اونصة الذهب في فلسطين عيار 18 بالشيكل: 4,519.39 شيكل.

سعر غرام الذهب اليوم بالدينار الأردني بفلسطين

سعر جرام الذهب بفلسطين عيار 24 بالدينار الأردني: 39.79 دينار.

سعر جرام الذهب بفلسطين عيار 22 بالدينار الأردني: 36.53 دينار.

السعر اليوم بفلسطين لعيار الذهب 21 بالدينار الأردني: 34.82 دينار.

سعر اليوم للذهب عيار 18 بفلسطين بالدينار الأردني: 29.85 دينار.

أسعار الذهب اليوم بالدولار في فلسطين اليوم السبت 20/6/2020:

أيضاً يتابع المتعامل بالذهب في فلسطين يومياً سعر جرام الذهب وذلك بالدولار الأمريكي، لذلك ينقل إليكم موقع ماركتنا سعر الجرام اليوم بالدولار داخل أسواق فلسطين المتعاملة بالذهب والتي جاءت كما يلي:

سعر الذهب بالدولار في فلسطين عيار 24 قيراط: 56.05 دولار.

سعر الذهب بالدولار بفلسطين عيار 22 قيراط: 51.38 دولار.

سعر اليوم للذهب بفلسطين بالدولار عيار 21 قيراط: 49.05 دولار.

سعر جرام الذهب بفلسطين بالدولار عيار 18 قيراط: 42.04 دولار.