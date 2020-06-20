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"كورونا" ترفع أسعار الذهب عالمياً

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:52 - 20 يونيو 2020
سعر الذهب في لبنان اليوم السبت 2-5-2020 سعر الذهب في لبنان اليوم السبت 2-5-2020
تقارير
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تواصل أسعار الذهب الارتفاع في الاسواق العالمية ، حيث شهدت اسعار الذهب اليوم السبت 20/6/2020 ، ارتفاعاً بعدما فاقمت زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المخاوف من موجة ثانية للجائحة، قد تجبر حكومات على فرض إجراءات عزل جديدة.

وزاد أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 1740.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 18:03 بتوقيت غرينتش، في حين جرت تسوية العقود الأميركية الآجلة للذهب بارتفاع 1.3 بالمئة إلى 1753 دولار للأوقية.

الأسعار الفورية للذهب بلغت الشهر الماضي أعلى مستوياتها منذ 2012، إلى 1764.55 دولار.

وجرى الإعلان عن إصابة ما يزيد عن 8.38 مليون شخص بفيروس كورونا في أنحاء العالم، وجاءت اختبارات حوالي 400 عامل إيجابية في مجزر بشمال ألمانيا، فيما أعلنت الصين عن 32 حالة إصابة جديدة اليوم.

ويشار الى ان صعود أسعار الذهب 15 بالمئة منذ بداية العام، مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة في ظل المخاوف من التباطؤ الاقتصادي والمستويات غير المسبوقة من الدعم المالي والنقدي من جانب الحكومات والبنوك المركزية، مما قلص عوائد السندات ورفع أيضا المخاوف بشأن التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1913.17 دولار للأوقية، ويتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.

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