أين اختفى الجندي "الاسرائيلي ..وهل تم اختطافه ؟

تواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلي اليوم السبت 20/8/2020 ، ولليوم الثاني على التوالي حملة التمشيط والبحث عن الجندي الذي فقدت اثاره مساء الخميس الماضي .

القناة العبرية الـ 20 ، اوضحت أن حملة تمشيط واسعة النطاق جرت بحثاً عن جندي فُقد مساء الخميس .

وبينت القناة العبرية، فإن الجندي “عاديئيل بن يامين بشلير” 21 عاماً يخدم في معسكر شيزيفون في الجنوب ، موضحةً أن الجندي المفقود شوهد آخر مرة وهو يخرج من المعسكر.

وتواصل التساؤلات حول مصير الجندي الاسرائيلي المفقود ، ووضع سيناريوهات ان يكون قد وقع في يد المقاومة الفلسطينية .