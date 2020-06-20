سعر صرف الدولار في سوريا اليوم السبت 20/6/2020- المصرف المركزي يرفع الليرة

شهد سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية انخفاض طفيف اليوم السبت 20/6/2020، بعد رفع مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة الرسمي مقابل الدولار من 700 إلى 1250 ليرة، في خطوة تزامنت مع بدء تطبيق قانون القيصر العقوبات الأميركية الجديدة على سوريا والجهات المتعاونة معها، وسط أزمة اقتصادية خانقة.

وحدد المصرف المركزي السوري اليوم السبت 20/6/2020، في بيان نشره على صفحته في فيسبوك، "سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي بغرض تمويل المستوردات بـ1265 ليرة سورية، وسعر شراء الحوالات الواردة من الخارج بـ1250 ليرة".

ويهتم السوريون خلال هذه الايام لمتابعة سعر صرف الدولار واليورو مقابل الليرة السورية ، مع بدء تطبيق قانون قيصر الامريكي "بفرض عقوبات على الاقتصاد السوري

في السوق السوداء اليوم السبت 20/6/2020, يتراوح سعر الدولار في دمشق مقابل الليرة السورية ما بين2650 حد ادنى مبيع و حد اعلى 2820 شراء .

ومع بدء تطبيق قانون قيصر، قرر مصرف سورية المركزي السماح لشركات الحوالات المالية الداخلية التي تم توقيف عملها مؤقتا إعادة فتح فرع واحد لكل منها في كل محافظة يومي الثلاثاء والأربعاء بتاريخ 16 و 17 حزيران الجاري لتسليم الحوالات العالقة لديها.

الأزمة الاقتصادية الطاحنة في سوريا متواصلة ، حيث انخفضت قيمة العملة إلى مستويات غير مسبوقة في الأيام القليلة الماضية، مما زاد من معاناة السوريين.

سعر صرف الدولار الامريكي ارتفاعاً اليوم السبت 20/6/2020 مقابل هبوط حاد لليرة السورية ، حيث بلغت خسائرها منذ يومين أكثر من 60%.

-وصل سعر الدولار في مدينة ادلب 3000-3100 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في مدينة دمشق 3000-3150 ليرة سورية

-وصل سعر الدولار في حلب 2600 مبيع و 2725 شراء ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في الاذقية 2800-2900 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في طرطوس 2800- 2900 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في حماة 2900 – 3000 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في منبج 2700- 2800 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في جرابلس 2875-2925 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في اعزاز 2870-2925 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في الباب 2900-2950 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في عفرين 2925- 3000 ليرة سورية.

سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الليرة السورية اليوم السبت 20 /6/2020

*سعر الدولار في سوريا704.00 ليرة سورية

*سعر اليورو في سوريا771.58 ليرة سورية

*سعر الجنيه الاسترليني في سوريا858.84 ليرة سورية

*سعر الدولار الكندي مقابل الليرة السورية505.24 ليرة سورية

*سعر الكورون الدنماركي مقابل الليرة السورية103.48 ليرة سورية

*سعر الكورون النرويجي مقابل الليرة السورية487.78 ليرة سورية

*سعر الدينار الكويتي/جديد مقابل الليرة السورية2279.42 ليرة سورية

*سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية187.43 ليرة سورية

*سعر الدينار الأردني مقابل الليرة السورية992.95 ليرة سورية

*سعر الدينار البحريني مقابل الليرة السورية1864.41 ليرة سورية

*سعر الدرهم الإماراتي مقابل الليرة السورية191.66 ليرة سورية

*سعر الريال القطري مقابل الليرة السورية:193.38 ليرة سورية

*سعر الريال العماني مقابل الليرة السورية1830.95 ليرة سورية

*سعر الجنيه المصري مقابل الليرة السورية44.50 ليرة سورية

*سعر الين الياباني مقابل الليرة السورية653.70 ليرة سورية

*سعر الفرنك السويسري مقابل الليرة السورية728.63 ليرة سورية

*سعر الكورون السويدي مقابل الليرة السورية73.20: ليرة سورية

*سعر الدولار الاسترالي مقابل الليرة السورية:462.07 ليرة سورية

*سعر اليوان الصيني مقابل الليرة السورية :99.11 ليرة سورية

*سعر الروبل الروسي مقابل الليرة السورية: 9.89 ليرة سورية

*سعر الليرة اللبنانية مقابل الليرة السورية :46.56 ليرة سورية