السبت :تسجيل33إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الخليل ونابلس يرفع إصابات فلسطين لـ903

أعلنت وزارة الصحة برام الله صباح اليوم السبت 20|/6/2020، عن تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة الخليل (26 مدينة الخليل- 5 يطا- 1 السموع) وإصابة واحدة في نابلس ما يرفع حصيلة الإصابات في جميع المحافظات بفلسطين منذ بدء رصد فيروس كورونا إلى 903 إصابة، بينها 306 إصابة نشطة.

تحديث الحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين على النحو التالي اليوم السبت 20/6/2020:

مجمل الإصابات: 903 إصابة

مجمل حالات التعافي: 592 حالة

مجمل حالات الوفاة: 5 حالات

مجمل الإصابات النشطة: 306

• الحالات النشطة مقسمة كما يلي:

محافظة القدس: 38 حالة

محافظة رام الله والبيرة: 6 حالات

محافظة بيت لحم: 5 حالات

محافظة الخليل: 209 حالة

محافظة قلقيلية: 5 حالات

محافظة نابلس: 21 حالة

محافظة طولكرم: حالة واحدة

محافظة جنين: 4 حالات

محافظة أريحا والأغوار: حالتان

المحافظات الجنوبية (قطاع غزة): 15حالة