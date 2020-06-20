أسعار الدجاج في غزة اليوم السبت 20/6/2020

تشهد اسعار الدجاج في قطاع غزة اليوم السبت 20/6/2020 استقراراً بعد ارتفاع قبل يومين حيث استقر السعر عند 10_11 شيقلاً .
حيث جاءت اسعار الدجاج ملحقاتها اليوم السبت 20/6/2020 على النحو التالي :
1 - كيلو الدجاج حي من 10 إلى 11 شيكل
2 - كيلو استيكات 23 شيكل
3 - دبوس الدجاج 13 شيكل
4 - كيلو فخذ الدجاج 13 شيكل
5- كيلو صدر الدجاج 23 شيكل
6- كيلو كبدة الدجاج 16 شيكل
7- كيلو جناح الدجاج 9 شيكل
8- كيلو الشيش 25 شيكل
كما جاءت أسعار الحبش في أسواق قطاع غزة اليوم السبت20/6/2020 على النحو التالي:
الحبش: 15 شيكل
صدر: 16 شيكل
فخد أنثى بظهر: 12 شيكل
فخد أنثى بدون ظهر: 14 شيكل
فخد ذكر بظهر: 9 شيكل
فخد أنثى بدون ظهر: 11 شيكل
جناح: 8 شيكل
رقاب حبش: 3 ب 10 شيكل
رقاب حبش ذكر: 7 شيكل