الطقس اليوم السبت 20/6/2020: أمطار متوقعة اليوم وارتفاع الحرارة غداً

قالت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية اليوم السبت 20/6/2020، ان الطقس اليوم غائم جزيئاً ، ودرجات الحرارة أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية

غداً الاحد 21/6/2020، غائماً جزئياً إلى صاف معتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الإثنين 22/6/2020 المقبل حارا نسبيا الى حار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3-4 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء 23/6/2020، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.